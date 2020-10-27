الأوليمبي يتعاقد مع صانع ألعاب النجوم لموسمين

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
حصل مجلس إدارة نادي الأوليمبي، على توقيع صانع ألعاب فريق النجوم، حسين حمدي، في صفقة إنتقال حر، لمدة موسمين.

وقام حمدي بالتوقيع للفريق السكندري، في حضور طارق السيد رئيس مجلس إدارة الأوليمبي، وأيمن شعبان مدير الكرة.

وسبق لحسين حمدي، الإنضمام للعديد من الأندية، أبرزهم للمقاصة، والزمالك، وفاركو، والنجوم، قبل التوقيع للأوليمبي،

أخبار تهمك

أحمد موسي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انضمام رمضان صبحي لمنتخب مصر

منذ ساعتين

في مقدمتهم مدرب الأهلي السابق.. تعرف على المرشحين لقيادة بيراميدز

منذ ساعة

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 4 ساعات

موسيمانى يطلب صفقة جديدة من الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و 28 دقيقة

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

"الإسكان" تكشف موعد انتقال الحكومة بالكامل إلى العاصمة الإدارية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موسيماني يرحب برحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ يوم

الهيئة القومية للتأمينات تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء البيضاوي

منذ نصف ساعة

عاجل - إيقاف برنامج «زملكاوي» لمدة أسبوعين

منذ 14 دقيقة

وزير الري الأسبق يكشف نتائج اليوم الأول في مفاوضات سد النهضة بعد توقف شهرين

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:42 م

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

09:31 م

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

08:30 م

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

07:01 م

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

01:46 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه