الأوليمبي يتعاقد مع صانع ألعاب النجوم لموسمين

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حصل مجلس إدارة نادي الأوليمبي، على توقيع صانع ألعاب فريق النجوم، حسين حمدي، في صفقة إنتقال حر، لمدة موسمين.



وقام حمدي بالتوقيع للفريق السكندري، في حضور طارق السيد رئيس مجلس إدارة الأوليمبي، وأيمن شعبان مدير الكرة.



وسبق لحسين حمدي، الإنضمام للعديد من الأندية، أبرزهم للمقاصة، والزمالك، وفاركو، والنجوم، قبل التوقيع للأوليمبي،