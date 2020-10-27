بايرن ميونيخ يعبر عقبة لوموكوتيف بصعوبة في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
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حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزًا صعبًا على حساب لوموكوتيف موسكو، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله ليون جوريتسكا في الدقيقة 13، وتعادل لوكوموتيف موسكو في الدقيقة 70 عن طريق أنتون ميرانشوك قبل أن يسجل جوشوا كيميتش الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 79.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى ست نقاط ليعتلي صدارة ترتيب المجموعة، حيث فاز في الجولة الأولى على أتلتيكو مدريد 4 / صفر.

وتوقف رصيد لوكوموتيف موسكو عند نقطة واحدة حصدها من التعادل مع سالزبورج 2/2 في الجولة الأولى.

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