السعودية تتجه الى إلغاء نظام الكفالة خلال النصف الأول من 2021

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:40 م
السعودية
السعودية
الفجر السعودي
Advertisements

تتجه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خلال الأسبوع المقبل إلى الإعلان رسميا عن إلغاء نظام الكفالة في المملكة بعد تطبيق دام 7 عقود.

 

وكشفت مصادر لصحيفة "مال" السعودية، أن وزارة الموارد ستعلن عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل وهي المبادرة التي تعني رسميا إلغاء نظام الكفالة في المملكة.

 

وذكرت أن التطبيق الفعلي سيبدأ خلال النصف الأول من العام المقبل 2021، ويتوقع أن يستفيد أكثر من 10 ملايين وافد من النظام الجديد.

 

وكان من المفترض الإعلان غدا الأربعاء عن فحوى مبادرة وزارة الموارد البشرية بتحسين العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل إلا أنه تم التأجيل للأسبوع المقبل، حيث تتم التجهيزات حاليا لذلك ومن بينها دعوة الإعلام الدولي لحضور مؤتمر صحفي بهذا الشأن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نظام الكفالة السعودية

أخبار تهمك

موسيماني يرحب برحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ يوم

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

منذ ساعتين

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و 15 دقيقة

باتشيكو يحدد أول الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

"الإسكان" تكشف موعد انتقال الحكومة بالكامل إلى العاصمة الإدارية

منذ ساعتين

في مقدمتهم مدرب الأهلي السابق.. تعرف على المرشحين لقيادة بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

الهيئة القومية للتأمينات تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انضمام رمضان صبحي لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الري الأسبق يكشف نتائج اليوم الأول في مفاوضات سد النهضة بعد توقف شهرين

منذ أقل من ساعة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

ارتفاع المسجلين في برنامج "العمل عن بعد" في السعودية بنسبة 64.58%

السعودية تنفي إلغاء نظام الكفيل

السعودية تكشف حقيقة إلغاء نظام الكفالة للعمالة الوافدة

السعودية تكشف حقيقة إلغاء الكفالة للوافدين

وزير القوى العاملة يتابع مستحقات مصري توفي بالسعودية

وزير القوى العاملة يتلقى تقاريرا عاجلة حول العمالة المصرية بالخارج

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:42 م

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

09:31 م

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

08:30 م

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

07:01 م

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

01:46 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه