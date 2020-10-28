وائل الإبراشي: المولد النبوي ليس قاصرًا على المسلمين
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:15 ص
كـسـاب أحـمـد
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هنأ الإعلامي وائل الإبراشي، العالمين العربي والإسلامي بحلول المولد النبوي الشريف، مشددًا على أن المولد النبوي أمر ليس قاصر على المسلمين فقط بل بكل المعنيين بالإنسانية، وتابع: "كل عام وأنتم طيبين والأمة العربية والإسلامية.. وكل الذين يعيشون في كل بقاع العالم من المواطنين والمعنين بالإنسانية
وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر لا يتعلق بالمسلمين فقط بل بكل المعنيين بالإنسانية.
وأعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الخميس الموافق 29 من أكتوبر عام 2020 ميلادية، الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1442 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف، معربا عن خالص التهاني لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.
وأكد "سعفان"، أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.
وكلف وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، حيث أصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.
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