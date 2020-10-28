وائل الإبراشي: المولد النبوي ليس قاصرًا على المسلمين

هنأ الإعلامي وائل الإبراشي، العالمين العربي والإسلامي بحلول المولد النبوي الشريف، مشددًا على أن المولد النبوي أمر ليس قاصر على المسلمين فقط بل بكل المعنيين بالإنسانية، وتابع: "كل عام وأنتم طيبين والأمة العربية والإسلامية.. وكل الذين يعيشون في كل بقاع العالم من المواطنين والمعنين بالإنسانية





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر لا يتعلق بالمسلمين فقط بل بكل المعنيين بالإنسانية.



