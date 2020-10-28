أحمد موسى: بسبب المقاطعة قنوات الإخوان أصبحت محلات (فيديو)

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى إن العالم العربي يشن حملة كبيرة لمقاطعة المنتجات التركية في الوقت الذي تحولت فيه الشاشات الإخوانية التركية والقطرية إلى محلات لعرض الأحذية والملابس التركية والمنتجات التركية سواء الجزيرة أو القنوات التركية الناطقة بالعربية.

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "الجزمة التركي تظهر على وجه المذيع الإخواني على الشاشة".

وتابع الإعلامي أن المدير المالي والإداري لقناة وطن الإرهابية اختلس أكثر من مليون دولار من القناة.

كما قال إن الرئيس التركي أردوغان يهين شعبه، بإلقاء عبوات الشاي عليهم من أعلى أتوبيس مصفح.

وتابع أن أردوغان يقف بين حراسه ولا يستطيع الوقوف بين المواطنين لتوزيع الشاي الجاف، مشيرا إلى أنه خائف ولا يمكنه التعامل مع المواطنين أو تسليمهم الشاي يدا بيد.

وأكمل: "أردوغان أهان مواطن كان يطلب منه توفير الخبز لأنه لا يجده فرد عليه أردوغان"خد اشرب شاي".

واختتم موسى: محور الشر لا يريد ترامب رئيسا للولايات المتحدة تركيا وقطر تنفق الملايين في حملة بايدن وأردوغان ليس له صديق حول العالم إلا تميم.

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