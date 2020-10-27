بعد استقالته.. كشف حساب جوسيب بارتوميو في 5 سنوات مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن استقالة جوسيب ماريا بارتوميو، من رئاسة مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، بعد الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة النادي اليوم الثلاثاء.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن بارتوميو ومجلس إدارة النادي الكتالوني قرروا الاستقالة من رئاسة نادي برشلونة، بعد أن رفضت حكومة كتالونيا مقترح تأجيل تصويت حجب الثقة من مجلس إدارة النادي.





جوسيب بارتوميو تولي رئاسة برشلونة لأول مرة عام 2015 بعد استقالة ساندرو روسيل رئيس النادي الكتالوني من رئاسة النادي وقتها، ونجح بارتوميو في الاحتفاظ بمنصبه رئيسا لبرشلونة بعدما فاز بالانتخابات التي جرت في يوليو من العام نفسه ليتولي مقاليد الحكم داخل النادي لمدة 6 سنوات بعدما تفوق على منافسه خوان لابورتا في الانتخابات.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه فريق برشلونة لكرة القدم في عهد جوسيب بارتوميو:-





- الصفقات:





أبرم نادي برشلونة العديد من الصفقات خلال فترة رئاسة "بارتوميو" للنادي الكتالوني أبرزهم، أردا توران، أليكس فيدال، وصامويل أومتيتي، وباكو ألكاسير ولوكاس ديني، وأندريه جوميز، وكاسبر سيلسين، وفيليب كوتينيو، وعثمان ديمبلي، ونيلسون سيميدو وياري مينا وباولينيو، وكليمنت لينجليت، وآرتورو فيدال، وكيفين بواتينج، ومالكوم، وآرثر، وفرينكي دي يونج، وجريزمان، ونيتو، وإيمرسون، وجونيور فيربو، وميراليم بيانيتش، وماتيوس فيرنانديز.





- المدربون:





تولي تدريب برشلونة في عهد "بارتوميو" 4 مدربين، حيث قام بتعيين المدرب الإسباني لويس إنريكي مدربًا للفريق في بداية رئاسته للنادي الكتالوني واستمر مع الفريق حتي 2017، بعدما تولي ارنستو فالفيردي قيادة الفريق واستمر معه 3 سنوات حتي 2020، وبعد رحيله تعاقد مع كيكي سيتين لقيادة الفريق ولكنه لم يستمر سوي 7 أشهر فقط ورحل بسبب سوء النتائج، قبل تعيين الهولندي رونالد كومان مدرب الفريق الحالي.





بطولات برشلونة:





حقق فريق برشلونة لكرة القدم العديد من البطولات والألقاب خلال فترة رئاسة "بارتوميو" للنادي حيث توج الفريق بلقب بطولة الدوري الإسباني "4 مرات"، كما حصل على كأس إسبانيا "4 مرات"، وفاز بكأس السوبر الإسباني "3 مرات"، بينما توج مرة وحيدة بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.



