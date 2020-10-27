عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء البيضاوي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:30 م
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
Advertisements

تلقى جماهير وعشاق نادي الزمالك، صدمة قوية بشأن تطورات إصابة المدافع الدولي محمود حمدي الونش، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، الذي تعرض للإصابة في مباراة الإسماعيلي.

مدة غياب محمود حمدي الونش 

وأوضحت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إصابته بقطع جزئي في غضروف الركبة.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن محمود حمدي الونش، سيغيب عن باقي مباريات الأبيض، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الونش قد تعرض لإصابة في مباراة الفريق ضد الإسماعيلي مساء الإثنين في الأسبوع الـ 34 والأخير من بطولة الدوري المصري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال افريقيا الونش الزمالك الرجاء الأهلي

أخبار تهمك

باتشيكو يحدد أول الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انضمام رمضان صبحي لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ يوم

في مقدمتهم مدرب الأهلي السابق.. تعرف على المرشحين لقيادة بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يرحب برحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

وزير الري الأسبق يكشف نتائج اليوم الأول في مفاوضات سد النهضة بعد توقف شهرين

منذ أقل من ساعة

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

منذ ساعتين

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 4 ساعات

الهيئة القومية للتأمينات تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

"الإسكان" تكشف موعد انتقال الحكومة بالكامل إلى العاصمة الإدارية

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

عبد الحفيظ: حزين لإصابة حمدي فتحي وأنتظر النتيجة النهائية

عاجل - الكشف عن مدة غياب حمدي فتحي

بعد إصابة حمدي فتحي.. مسلسل "نحس" المنتخب عرض مستمر

عاجل.. صدمة جديدة كبرى للأهلي بشأن نجم الفريق

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 22 نوفمبر: الأحمر يقترب من حسم صفقة الموسم.. وصدمة قوية بسبب حمدي فتحي

الزمالك يعلن موقف نجم الفريق من مواجهتي الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:42 م

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

09:31 م

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

08:30 م

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

07:01 م

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

01:46 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه