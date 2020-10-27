عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء البيضاوي





تلقى جماهير وعشاق نادي الزمالك، صدمة قوية بشأن تطورات إصابة المدافع الدولي محمود حمدي الونش، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، الذي تعرض للإصابة في مباراة الإسماعيلي.





مدة غياب محمود حمدي الونش





وأوضحت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إصابته بقطع جزئي في غضروف الركبة.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن محمود حمدي الونش، سيغيب عن باقي مباريات الأبيض، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وكان الونش قد تعرض لإصابة في مباراة الفريق ضد الإسماعيلي مساء الإثنين في الأسبوع الـ 34 والأخير من بطولة الدوري المصري الممتاز.



