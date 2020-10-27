إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل أمام شاختار بدوري الأبطال

حسم التعادل السلبي موقعة فريقي شاختار دانيتسك الأوكراني مع ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.





وبعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الخسارة في الجولة الأولى على أرضه ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني قبل أن ينقذه الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو بإدراك التعادل 2-2، فشل إنتر ميلان الثلاثاء في تكرار سيناريو الصيف وفوزه بخماسية نظيفة على شاختار في نصف نهائي "يوروبا ليغ"، واكتفى بنقطة واحدة.





وفي المقابل، أكّد شاختار أنّ الفوز المفاجئ الذي حققه في الجولة الأولى خارج ملعبه على العملاق الإسباني ريال مدريد، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13)، في لقاء تقدم خلالها بثلاثية نظيفة قبل أن يخرج منتصراً 3-2، لم يكن وليد الصدفة.





وبدأ شاختار اللقاء بضربة مبكرة بعد خسارة جهود البرازيلي برونو ما اضطر المدرب البرتغال لويس كاسترو إلى استبداله بمواطنه تايسون (15).





وكان إنتر الطرف الأفضل وهدد المرمى الأوكراني في أكثر من مناسبة إن كان عبر نيكولو باريلا أو البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لكن فريق أنتونيو كونتي عجز عن الوصول إلى شباك أناتولي تروبين الذي كان محظوظاً لأن العارضة نابت مرتين عنه لصد محاولة لباريلا (16) وركلة حرة للوكاكو (41).





ورغم دخوله تدريجياً في أجواء اللقاء، عجز الفريق الأوكراني عن تهديد مرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش، ليبقى الفريقان على المسافة ذاتها ومن دون أهداف حتى نهاية الشوط الأول.





وحصل إنتر على فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل بعد أن سقطت الكرة أمام لاوتارو مارتينيز وهو وحيد في مواجهة المرمى بعد أن صدها تروبين إثر تسديدة قوية من الكرواتي مارسليو بروزوفيتش، لكن الأرجنتيني أطاح بها بجانب القائم الأيمن (53) في أبرز فرص الشوط الثاني الذي حاول فيه إنتر جاهداً الوصول إلى الشباك لكن من دون أن ينجح.





وتصدر شاختار المجموعة بأربع نقاط بفارق نقطتين أمام إنتر، وذلك بانتظار مباراة مونشنغلادباخ وريال لاحقاً اليوم.



