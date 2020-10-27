أحمد موسى: مخاوف من فوضى واستخدام السلاح فى الانتخابات الأمريكية (فيديو)

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك قلق في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في الثالث من نوفمبر المقبل بين الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه عن الحزب الديمقراطي جو بايدن.

وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأوضاع الأمنية في الولايات المتحدة صعبة لوجود اشتباكات بين أنصار المرشحين.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 30 شرطيا أمريكيا أصيبوا على إثر تلك الاشتباكات، وهناك مخاوف من فوضى واستخدام الأسلحة النارية.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الانتخابات الأمريكية المقبلة لها رد فعل على اتباع المرشحين ربما تشهدها أمريكا لأول مرة.

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي في الولايات المتحدة تقدما ضئيلا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منافسه في السباق الرئاسي جو بايدن، وذلك لأول مرة منذ أكثر من شهر.

وأشارت نتائج الاستطلاع الذي نظمته مؤسسة "راسموسن" للأبحاث، إلى أن 48% من الأمريكيين يؤيدون ترامب، بينما يؤيد 47% منهم الديمقراطي جو بايدن.

وأعرب 3% ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم للمرشحين عن الأحزاب الصغرى، بينما لم يحدد 2% المرشح الذي يؤيدونه.

وجرى الاستطلاع في 24 و25 أكتوبر الجاري، وشمل 1500 من الناخبين وبلغت نسبة الخطأ 2.5%.

وأشار تقرير لمؤسسة "راسموسن" إلى أن ترامب تقدم على منافسه لأول مرة منذ منتصف سبتمبر الماضي.

من جهة أخرى، أجرت وكالة "رويترز" بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس" استطلاعا آخر في 6 ولايات أمريكية، هي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان ونورث كارولاينا وفلوريدا وأريزونا.

وأظهرت نتائج الاستطلاع تقدم بايدن على ترامب بفارق كبير في ويسكونسن وبهامش ضئيل في ولاية بنسلفانيا.

ومن المتوقع أن تلعب تلك الولايات دورا حاسما في تقرير نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر المقبل.

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