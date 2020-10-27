اتحاد المهن الطبية: 12 ألف مشترك بمشروع العلاج خلال شهر

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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شهد مشروع علاج اتحاد نقابات المهن الطبية، منذ فتح باب الاشتراك لأول مرة والتجديد والإضافة لعام 2021، فى الأول من أكتوبر 2020، إقبال كبير من الأعضاء، حيث بلغ إجمالى الاشتراكات خلال 27 يوم، حوالى 12 ألف اشتراك.

ويهيب المشروع بالسادة أعضاء الاتحاد حفاظا على صحتهم تجديد الاشتراك عن طريق الدفع الإلكترونى عن طريق الموقع الرسمى لمشروع العلاج، أو من خلال حساب بنك مصر باسم مشروع علاج الأطباء رقم: 240- 1- 122، أو تطبيق "My Fawry"، أو أى نقطة من نقاط فورى على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يستمر فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج حتى 31 ديسمبر 2020، على أن تبدأ الاستفادة أول يناير 2021.

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