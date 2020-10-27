شوقي عن انتشار كورونا في المدارس: تضخيم أعداد الإصابات له أهداف خبيثة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك عدة ضوابط وسيناريوهات موضوعة للتعامل مع أزمة كورونا، تبدأ من إصابات فصل واحد، ثم مجموعة فصول ثم متى يحين إغلاق المدرسة، ثم على مستوى محافظة، والخطة تسير بشكل جيد منذ بداية العام، وهناك رقابة دورية ومستمرة على مستوى كافة المديريات.

وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء،: "عدد الشائعات المرتبط بهذا الامر لا يعد ولا يحصى، ما ينفعش يبقى خبر يومي، إحنا عايشين في وباء والمجتمع التعليمي يضم 25 مليون نسمة، ما بين طلبة ومعلمين وهو ربع السكان، وبالتالي لو كان يوميًا فيه 200 إصابة معلنة، ربعهم سيكون داخل المنظومة التعليمية كنسبة وتناسب ".

وانتقد وزير التربية والتعليم الاعلام، قائلًا: "بعاتب الاعلام ما ينفعش ده يبقى خبر يومي، والسؤال هنا هل إلتزمنا بالضوابط ولا لا؟ هذا هو الخبر مش حد أصيب، لأن كلنا معرضين للخطر، ومع ذلك الاعداد تعد على اصابع اليد والامور بالنسبة لنا كوازرة تسير بنحو ممتاز جدًا".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن هذه الامور وإشاعاتها تقود لأهداف خبيثة، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ذلك مرارًا وتكرارًا أن هذا يأتي في إطار إستهداف المجتمع عبر التشكيك، مستطردًا: "السوشيال ميديا بقى شغالة هل لو زادت الكورونا هنقفل المدارس؟ وهنتعلم أونلاين ؟ ومكملناش أسبوعين وناس عملت هاشتاجات بتطالب بوقف الدراسة، وانا أعتقد أن هذا يعود في مجمله لحروب داخلية كبيرة جدًا حول التعليم أو نلاين، ولمن يسال ويطالب بإلغاء العام الدراسي نقول لن يحدث والعام الدراسي سيكتمل بكل الأشكال"

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