وضع حجر الأساس لمنطقة التجارة الحرة بين السودان وجنوب السودان

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
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وضعت وزارتا المالية السودانية والدفاع بجنوب السودان اليوم، حجر الأساس لمنطقة التجارة الحرة بمنطقة "المخاليف" المتاخمة للحدود مع دولة جنوب السودان وذلك للارتقاء بتجارة الحدود بين الدولتين.


وتطرقت وزيرة المالية السودانية الدكتورة هبة محمد علي خلال خطابها في الاحتفال الى الفوائد الاقتصادية للمناطق الحرة ومساهمتها في تطوير علاقات الدول، مشيرة إلى العلاقات المتجذرة مع دولة جنوب السودان.


 وأوضحت أن المناطق الحرة تعمل علي توفير فرص عمل عديدة لسكان المنطقة وتحقيق عوائد كبيرة لخزينة الدولة من العملة الحرة، مؤكدة أن المنطقة الحرة في مرحلتها الأولى سترتكز على مشروع صناعي للمنتجات التصديرية التي تزخر بها الولاية، مجددة تأكيد الحكومة الانتقالية بالتعاون مع دولة جنوب السودان.

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