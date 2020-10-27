علا رشدي وأحمد داوود يتألقان في خامس أيام مهرجان الجونة

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ظهر الثنائي أحمد داوود وعلا رشدي في فعاليات خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي حيث تألقا كما اعتادا على ذلك منذ بداية المهرجان.



وظهر الفنان أحمد داوود في الصور ببدلة حمراء كما ارتدت علا رشدي جمبسوت أسود وميك أب هادئ.









وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.