"موقع دعم مصر" كيفية إضافة المواليد للبطاقة التموينية بالرابط والخطوات شهر أكتوبر 2020

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:01 م
موقع دعم مصر
موقع دعم مصر
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"موقع دعم مصر" كيفية إضافة المواليد للبطاقة التموينية بالرابط والخطوات شهر أكتوبر 2020

بعد أن بدأت الحكومة المصرية بفتح الباب لإضافة المواليد، تزايدت عمليات البحث حول خطوات إضافة المواليد وكذلك رابط موقع دعم مصر، وتابع أيضًا خطوات الإضافة بالتفصيل، وبالأخص بعد عملية جمع قائمة المواليد التي لم يندرج اسمهم تحت دعم السلع التموينية، فبلغ عددهم نحو 6 ملايين، وكانت قد عزمت وزارة التموين على إضافة المواليد للبطاقات التموينية حتى يحصلوا على الدعم، ولكن جاءت أزمة كرونا أدت إلى وقف هذه العملية.

إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين

قام وزير التموين بإصدار عدة قرارات بخصوص البطاقات التموينية

أولا: إضافة المواليد الجدد وإزالة الأشخاص المنوفية من البطاقة.
ثانياً: نقل الزوجة على بطاقة زوجها وإزالتها من بطاقة أسرتها.
ثالثاً: تحديث بطاقات الحاصلين على الجنسية.

على أن تتم هذه الإجراءات في المدة التي يتم الإعلان عنها من قبل موقع وزارة التموين.

كيفية إضافة المواليد عبر موقع دعم مصر

على صاحب البطاقة القيام بعملية تسجيل دخول على موقع دعم مصر.
اختيار إضافة مواليد جدد.
تسجيل جميع البيانات المطلوبة.
تسجيل الرقم القومي.
تسجيل اسم صاحب البطاقة.
قم بالضغط على كلمة متابعة.
الاستعلام من مكتب تموين المنطقة عن موعد الصرف للمواليد الجدد.

بعد القيام بهذه الخطوات تكون قد قمت بالفعل بإضافة المواليد الجدد وعليك الانتظار حتى يتم القرار بموعد صرف التموين لهم على مستوى الجمهورية.

وزارة التموين المصرية

لقد أكدت وزارة التموين على محاولتها الجادة بإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، حيث قامت الوزارة بالفعل بعملية جمع اسماء جميع المواليد الجدد الذين لم يتم إضافتها في البطاقة التموينية، الذي بلغ عددهم نحو ستة ملايين وبالفعل عملت الوزارة جاهدة على أن ينال هؤلاء حقهم في الدعم ولكن جاءت الأزمة الحالية في جميع البلاد، أدت إلى وقف هذه العملية لإضافتهم لنيل حقهم في الدعم.

"موقع دعم مصر" كيفية إضافة المواليد للبطاقة التموينية بالرابط والخطوات شهر أكتوبر 2020

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