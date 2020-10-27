كومان يطلق تصريحا قويا عن مواجهة يوفنتوس

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
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تحدث كومان مدرب برشلونة عن مواجهة يوفنتوس يوم غد الاربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الابطال.

وقال كومان في رسالته لجماهير برشلونة: "أنا فقط أطلب الهدوء ... والوقت والصبر، نحن نغير أشياء كثيرة".

واضاف: "عندما تفاوضت على تدريب البارسا، كنت اعلم انه لن يكون تحديا سهلا، بسبب التغييرات التي أردنا القيام بها، والفيروس، انا فقط اريد راحة البال، واطلب الوقت، في الكلاسيكو كنا جيدين جدا 60' دقيقة، وشاهدت الفريق طموحا".

وتابع: "انا مدرب يريد ان يكون لفريقه عقلية الفوز دائما، ولكن لا يمكنك فقط التفكير في الهجوم، نريد السيطرة على المباراة، وإلحاق الضرر بالخصم في العمق، عليك ان تجد التوازن بين الهجوم والدفاع".

وواصل: "إنها ليست مباراة حاسمة، إنها مباراة بين فريقين كبيرين، يرغبان في الذهاب بعيدا في البطولة، من المهم أن نحقق نتيجة جيدة، علينا خلق الفرص، ونحترم الخصم كثيرا، مباراة رفيعة المستوى، لدينا لاعبون بخصائص مختلفة في الهجوم، سنختار الاكثر استعدادا، نريد غدا الفوز".

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