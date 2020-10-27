عاجل - تعرف على موقف رونالدو النهائي من مواجهة برشلونة

ذكرت وسائل إعلام عالمية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي سوف يغيب عن مباراة فريقه غدًا أمام برشلونة في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأصيب النجم البرتغالي بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده مع المنتخب البرتغالي في فترة التوقف الدولي الماضية ومن المتوقع غيابه عن مواجهة برشلونة.





وأشارت التقارير إلى أن نتيجة مسحة كورونا الجديدة للنجم البرتغالي جاءت إيجابية ليتأكد بذلك غيابه عن مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا.





وعلى جانب آخر، خرج بونوتشي متأثراً ببعض الآلام أثناء مباراة يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا ولكن لا يعاني من إصابة بينما يفتقد يوفنتوس أيضًا خدمات كلا من دي ليخت وكيلليني.





وقال حسين ياسين مراسل بي إن سبورت في إيطاليا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" رونالدو ليس موجوداً في تدريبات يوفنتوس وبونوتشي يتدرب لوحده بعيدًا عن المجموعة".



