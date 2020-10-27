تامر أمين عن أزمة الرسومات المسيئة للرسول: النبي محمد تعرض لأشياء كثيرة وكان يعفو

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق الإعلامي تامر أمين، على أزمة الرسومات المسيئة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم، وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكورون" حول هذا الأمر قائلًا إن الرسول أمرنا بـ عدم رد السيئة بالسيئة والإساءة بالإساءة والتحكم فى الانفعال واظهار محاسن "الأخلاق.

وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، إن الرسول الكريم إذا كان موجودا كان سيتعامل مع هؤلاء الأشخاص بالحسنة، كما كان يعمل فى عهده، مشيرا إلى أن النبي محمد تعرض لأشياء كثيرة وكان يعفو.

وأشار الإعلامي إلى أن مجلس حكماء المسلمين قال إن مواجهة الإساءة للإسلام ستكون من خلال القضاء وبالطرق القانونية، وليس كما يفعل الآخرون، كما طالب بسن تشريعات دولية تجرم التحريض على الكراهية ومعاداة الإسلام.

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سلطت أبرز وسائل الإعلام الفرنسية الضوء على حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية، التي تم إطلاقها في العديد من الدول العربية والإسلامية.

وقالت صحيفة "لوباريزيان" إن نطاق الحملة آخذ بالتوسع في العالم العربي "في الوقت الذي ينتفض فيه الكثيرون ضد دعم الدولة الفرنسية للحق في التجديف والسخرية من المقدسات".

وأشارت الصحيفة إلى حملات المقاطعة المنظمة في كل من قطر والكويت والأردن، فضلا عن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العشرات أمام مقر إقامة السفير الفرنسي في إسرائيل.

وقال موقع BFMTV إن "التوتر يزداد بين فرنسا وبعض الدول الإسلامية" تزامنا مع حملات المقاطعة في دول خليجية وتركيا وإيران.

وأكد موقع RFI أن حملة المقاطعة "قد تضر بالعديد من الشركات الفرنسية"، وأن الأمر لا يقتصر على المواد الغدائية، حيث قررت 430 وكالة سفر تعليق شراء تذاكر الطيران إلى فرنسا.

في المقابل، لفت موقع 20 minutes إلى أن حملة المقاطعة "تهدف إلى بعث رسائل رمزية أكثر من الإضرار بالاقتصاد الفرنسي" الذي لن يتأثر كثيرا بالحملة.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قالت إن الأيام الأخيرة شهدت دعوات في عدد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، خاصة الغذائية، إضافة إلى دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد.

واعتبرت الخارجية الفرنسية أن "هذه الدعوات للمقاطعة لا أساس لها ويجب وقفها فورا، مثل كل الهجمات التي تستهدف بلادنا والتي تدفع إليها الأقلية المتطرفة".

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