في مقدمتهم مدرب الأهلي السابق.. تعرف على المرشحين لقيادة بيراميدز

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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استقر مجلس إدارة نادي بيراميدز على الإطاحة بالمدرب الكرواتي أنتي تشتاتشيتش المدير الفني للفريق السماوي من منصبه عقب مباراة المقاولون العرب الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم 31 أكتوبر الجاري.

ويأتي قرار نادي بيراميدز بإقالة المدرب الكرواتي من منصبه بالنادي بعد خسارة الفريق لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي، بالإضافة لخسارته المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المؤهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث جاء ثالثا في الترتيب خلف الزمالك.

ويفاضل النادي السماوي بين عدد من المدربين لتولي قيادة الفريق خلال الموسم المقبل خلفا للمدرب أنتي تشاتشيتش.

ويتصدر قائمة ترشيحات نادي بيراميدز لخلافة "تشاتشيتش" في الموسم الجديد، المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي والذي حقق مع المارد الأحمر لقب بطولة الدوري المصري الممتاز وكذلك بطولة كأس السوبر المحلي، قبل رحيله بشكل مفاجئ بسبب ظروف أسرية.

وتضم قائمة المرشحين لتدريب الأهلي أيضًا إيهاب جلال المدير الفني السابق للزمالك ومصر المقاصة، خاصة وأنه يمتلك خبرات تدريبية جيدة بفضل تجاربه السابقة، كما أنه لم يرتبط بتدريب أي فريق منذ رحيله عن النادي الفيومي.

ويأتي المدرب الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق لفريق الأهلي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي ضمن المدربين المرشحين لقيادة بيراميدز في الموسم الجديد خلفا لـ تشاتشيتش، حيث يعرف المدرب الكرة المصرية جيدا بحكم تجربته السابقة مع المارد الأحمر كما يمتلك سيرة ذاتية قوية وخبرات كبيرة تجعله خيارا مناسبا للفريق السماوي.

ومن المنتظر أن يحسم نادي بيراميدز ملف المدير الفني سريعا حتي يبدأ مع الفريق فترة الإعداد للموسم الجديد والذي سيشارك خلاله الفريق في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعدما حسم المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز.

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