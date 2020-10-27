أحدث أنواع شاشات آيفون 12 الزجاجية بحماية مضاعفة.. تعرف عليها

قامت شركة أولستايت ” Allstate” بتوفير أفضل شاشة درع خزفي لهواتف آيفون 12، لتقوم بحماية الهواتف من التعرض لأي إصابات في حالة سقوطها، حيث تعتبر تلك الشركة من أكبر الشركات التي تقوم بتوفير تأمين شخصي في الولايات المتحدة الأمريكية.





شاشات آيفون 12 الحديثة





أعلنت شركة “أولستايت” بأنها قامت بإصدار شاشة جديدة مخصصة لهواتف الآيفون الحديثة، فهي من شاشة تسمى الدرع الخزفي “Ceramic Shield”، وتم إصدارها لهواتف iphone 12، فهي من الشاشات المتينة القوية التي تم اختبارها والتأكد من أنها غير قابلة للكسر، حيث قامت الشركة بالتأكيد على أنها من أفضل الشاشات القوية التي تقوم بحماية شاشات هواتف iphone 12، وذلك بعد قيام الشركة بعدة اختبارات اسقاط الهواتف من على ارتفاع كبير



