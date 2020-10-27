ترامب: سنقضي على البطالة في الولايات المتحدة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المرشح الديمواقراطي بايدن يطلق وعودًا فقط، متابعًا: "لا نريد أشخاصًا يدمرون قيمنا وأمتنا"، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر انتخابي، أن أوباما لم يستطع توفير وظائف للأمريكيين، متابعًا: "نبني جدارًا مع المكسيك لحماية حدودنا".

واستكمل الرئيس الأمريكي: "سنقضي على البطالة في الولايات المتحدة".

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