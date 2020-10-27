ترامب يوجه رسالة عاجلة لمؤيديه (تفاصيل)

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤتمرًا انخابيًا، دعا من خلاله مؤيديه للتوصيت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لديه الرغبة في بناء مستقبل أفضل، معلقًا: "سأفوز بأصواتكم في ولاية ميتشجان"، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وانتقد ترامب، بعض وسائل الإعلام الأمريكية لتحيزها للمرشح الديموقراطي، مؤكدًا أن بايدن لن يحقق شيئًا إذا انتخب رئيسًا، متابعًا: "ليس لدي مشكلة صحية وتعافيت تمامًا من فيروس كورونا".

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