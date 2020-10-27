داليا البحيري من الريد كاربت في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ظهرت الفنانة داليا البحيري في فعاليات خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي، والتي حرص على حضورها عدد كبير من الفنانين.

وتألقت "البحيري" في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي بفستان متألق أبيض به لون أخضر داكن وأعجب به عدد من الجمهور.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.

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