بالأحمر.. كندة علوش تبهر الجميع في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي

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حضرت الفنانة كندة علوش فعاليات خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي وذلك عقب تألقها في الأربع أيام السابقة منذ بداية المهرجان.



وظهرت "علوش" في خامس أيام المهرجان بفستان أحمر متألق وميك أب هادي وشعر انسيابي.





وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.



وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.