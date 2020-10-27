الديهي عن زيارة البرهان لمصر: علاقتنا بالخرطوم ليست محل نقاش



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان.



١. تدرس وزارة النقل تنفيذ الطريق البرى بين مصر وتشاد مرورًا بالسودان، ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وبين تشاد ودول غرب إفريقيا.



٢. وقع الجانب المصري والسوداني، بنود وثيقة التعاون المشترك في مجال الربط السككى والتي تهدف إلى توفير التمويل اللازم لبدء دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.



٣. يمتد المشروع في مرحلته الأولى من مدينة أسوان وحتى جنوب وادى حلفا.



٤. التمويل من خلال التنسيق والتعاون بين كل من مصر والسودان والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية.



٥. وكان المشروع تأجل تنفيذه حوالى عامين بسبب الأحداث التي مرت بها السودان.





٦. يمتد المشروع بالبلدين بأطوال حوالى 900 كم.



٧. الخط السككى ينطلق من الإسكندرية واصلا حتى أسوان في اتجاه الخرطوم.



٨. يمتد خط السكة الحديد في الأراضى السودانية بطول 250 كم.



٩. التنفيذ سيكون وفقا لمواصفات السكك الحديدية المصرية باعتبار أن خط سكك حديد السودان قديم لا يتماشى مع خطوط السكك العالمية.



١٠. سيتم تشكيل لجنة تنسيق عليا تضم وزيرى النقل والخارجية بالبلدين لمتابعة تنفيذ المشروع.



١١. يتسم المشروع بأهمية كبيرة في تحقيق الربط البرى وزيادة حركة التجارة مع الدول الأفريقية، وكذلك خدمة المواطن المصرى والأفريقي، وفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل، وتحقيق التنمية الشاملة.



وكان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع هاشم ابن عوف، وزير النقل والبنية التحتية السوداني وبحضور السفير السوداني بالقاهرة ورؤساء هيئات سكك حديد مصر والموانئ البرية والجافة والنقل النهري ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.



بدأ اجتماع وزير النقل بمناقشة بنود وثيقة التعاون المشترك فى مجال الربط السككى والتي تهدف الى توفير التمويل اللازم لبدء دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككي بين مصر والسودان.



علق الإعلامي نشأت الديهي، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة قائلا:" علاقتنا بالخرطوم ليست محل نقاش".وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية" TEN":" كلما تقدمت السودان ينعكس ذلك على مصر، ونتمني الخير لهم"، لافتا إلى أن مصر والسودان في حالة غليان بسبب تعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة.وتابع الديهي: "العلاقات السودنية المصرية تاريخية، ولا يمكن لأحد التشكيك فيها"، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الخرطوم والبلاد المجاورة.إقرأ أيضا