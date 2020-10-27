أسعار الذهب ترتفع بالختام مع تراجع سعر الدولار

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:28 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استفادت أسعار الذهب من تراجع سعر الدولار لترتفع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع متابعة مستجدات إصابات كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا بعد ارتفاع قياسي في الحالات المصابة مؤخراً.

ومن جهة أخرى، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها متفائلة بشأن التوصل لاتفاق التحفيز المالي رغم استمرار الخلافات.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، في حين هبطت ثقة المستهلكين الأمريكيين بعكس التقديرات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1911.90 دولار للأوقية.

وبحلول لساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1902.1 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 92.81

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