جامعة الحدود الشمالية تنظم ندوة عن الكفاءة والفعالية في الشؤون الأكاديمية

نظمت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بوكالة الجامعة للتطوير والجودة وخدمة المجتمع أول أمس ندوة بعنوان" الكفاءة والفعالية في الشؤون الأكاديمية " عبر تقنية (زووم) بحضور معالي رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري وعدد من أعضاء وعضوات هيئة التدريس.

وتناولت الندوة جملة من المحاورٍ ذات العلاقة بمشروع تطوير نماذج وإجراءات العمل للشؤون الأكاديمية بالجامعة، إلى جانب عرض مرئي يسلط الضوء على دور القيادة الأكاديمية في توجيه المسارات التعليمية وتفعيل البرامج التي يحتاجها سوق العمل ومواصفات القيادة الأكاديمية الناجحة وأهمية تحليها بالمرونة؛ بالاضافة إلى التعريف عن الاعتماد الأكاديمي ومتطلباته للشؤون الأكاديمية ومتطلبات الاعتماد الأكاديمي الوطني NCAAA وتقاطع عدة نقاط مشتركة مع أهداف خطة الجامعة الاستراتيجية الجديدة بما فيها المبادرات.

وتطرقت الندوة لنماذج من هيكلة الشؤون الأكاديمية في الجامعات الأمريكية وأفضل الممارسات التي طبقتها عدة جامعات أمريكية في مجال تصميم وإعداد هيكلة الشؤون الأكاديمية وربط برامجها بجودة التعليم ومتطلبات سوق العمل.