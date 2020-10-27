هوفنهايم يمدد تعاقده مع ستيفان بوش

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تمديد تعاقده مع المدافع ستيفان بوش حتى يونيو 2024.

ويتواجد اللاعب النمساوي الدولي مع الفريق منذ 2015 وشارك في 69 مباراة مع الفريق.

وقال ألكسندر روز مدير النادي :"في السنوات القليلة الماضية تطور ستيفان بشكل مذهل من موهبة في الاكاديمية إلى مدافع قوي في الدوري الألماني والمنتخب النمساوي".

وقال بوش :"أشعر أنني بحالة جيدة هنا. وضع النادي ثقة كبيرة بي، مما سمح لي بان أتطور ببشكل خاص. سعيد لأنني أواصل القيام بدوري مع الفريق".

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