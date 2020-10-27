أحمد موسي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن انضمام رمضان صبحي لمنتخب مصر

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:00 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر الرياضي
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الكابتن حسام البدري يجامل بيراميدز، وذلك بسبب اختياره لرمضان صبحي في القائمة الأولية للمنتخب، على الرغم أن رمضان صبحي لم يلعب منذ عام «كرة شراب».

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «يا كابتن حسام يوجد من هو أفضل من رمضان صبحي في الأندية الأخرى».

وأضاف موسى، ليه يا كابتن حسام بتغيظ النادي الأهلى وأنت ابنه، مردفا «ما إمكانيات رمضان صبحي وماذا قدم الفترة الماضية عشان تضمه لمنتخب مصر؟!».

وأردف الإعلامي أحمد موسى، «دا منتخب مصر وبتلعب باسم مصر ومش عاوزين مجاملات لأن عندنا أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم».

وتسائل موسى، لماذا لا يكون محمد صلاح قائدا لمنتخب مصر، حيث إن الموضع في العالم يسير بالشكل الاحترافي وليس الأقدمية؟!.

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