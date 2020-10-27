جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل مباراته أمام أولمبيك مارسيليا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى: ايدرسون.





خط الدفاع: والكر - روبن دياز - لابورت - زينتشينكو.





خط الوسط: رودريجو - جوندوجان - كيفين دي بروين - فيل فودين - فيران توريس.





خط الهجوم: رحيم سترلينج.





يذكر أن مانشستر سيتي قد تعادل مع وست هام يونايتد في المباراة الأخيرة له قبل تلك المواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز.



