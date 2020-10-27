دبلوماسي سابق: تصريحات "ترامب" بشأن سد النهضة كشفت تعنت أثيوبيا (فيديو)

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قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سد النهضة جاءت كاشفة للطرف المتعنت أثيوبيا.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تصريحات ترامب جاءت منبهة لمخاطر بقاء الطرف الآخر على ما هو عليه.



وأوضح السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس السيسي أكد أن معركة مصر الحقيقة هي التفاوض في ملف سد النهضة.



وأكد على أن دعوة الرئيس الجنوب أفريقي لجولة أخرى من المفاوضات تأتي إدراك منه بأن المشهد لا يتحمل مزيد من التأجيل في ملف سد النهضة.



واستطرد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الهدف من المفاوضات هو التوصل لاتفاق قانوني ملزم للطرف الأثيوبي يحدد آليات تشغيل السد.



وأوضح أن العلاقات الأثيوبية السودانية المصرية أبدية وتاريخية ولا يمكن أن ينقطع النيل عن مصر، موضحا أن الجانب الأثيوبي انسحب من المفاوضات بعد أن كنا قاب قوسين أو أدنى لحل أزمة.



واختتم، مصر تقدم رؤية سياسية شاملة في الجولة الثالثة لمفاوضات سد النهضة لحل الأزمة ووضع آفاق للتعاون بين الدول الثلاث.

