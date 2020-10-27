مفاجأت في تشكيل ليفربول الرسمي ضد ميدتيلاند بدوري الأبطال

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الرسمي الذي سيدخل مباراته أمام ميدتيلاند الدنماركي، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى: أليسون. 

خط الدفاع: الكسندر ارنولد - جوميز - فابينيو - روبرتسون.  

خط الوسط: ميلنر - هندرسون - شاكيري. 

خط الهجوم: دييجو جوتا - مينامينو - اوريجي. 

وفضل يورجن كلوب إراحة الثلاثي الهجومي "محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - ساديو ماني" خلال تلك المواجهة، بسبب ضغط المباريات في الفترة الأخيرة.

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