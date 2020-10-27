الجيش الليبي: المجلس الأعلى للدولة الموالي للوفاق وتركيا يعمل لمصالحه الخاصة

اتهم اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، المجلس الأعلى للدولة بتعطيل الاتفاقات لخدمة مصالح، قائلا:"المجلس الأعلى للدولة، الموالي لحكومة الوفاق الليبية، يغرد خارج السرب".

وأكد "المحجوب" أن الإرادة الدولية تغيرت وأصبحت الرؤية لديها واضحة، خاصة فيما يعرف بمخرجات برلين، وفقال لما أشارت إليه قناة "مداد نيوز".

وأشار المحجوب إلى ترحيب وزير الخارجية الأمريكي بالاتفاق، قائلا إنه دليل على رغبة الإرادة الدولية في تحقيق الاتفاق.

وأكد المحجوب أيضا أن الاتفاقيات بين تركيا وحكومة الوفاق، خاصة بالتدريب فقط، وأن النص لم يأت جزافا، بل جاء لقطع الطريق على تنظيم الإخوان، ومنع محاولة الالتفاف على القرارات.

وتابع :"فنحن درسنا تفكير الإخوان وكيف يعملون، وقطعنا الطريق على التواجد الأجنبي أو التحجج بالاتفاقيات لإبقاء المرتزقة".