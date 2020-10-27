وزيرة التضامن: الحكومة تدعم المصروفات التعليمية لـ 4.5 مليون طالب

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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية لدعم الطلاب غير القادرين، مشيرة إلى أن موضوعات الرعاية الاجتماعية تشغل حيز كبير من اهتمام القيادة السياسية، وهذا انعكس في الموازنات التي تم ضخها في ملف الحماية الاجتماعية.



وأشارت "القباج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن برنامج تكافل وكرامة زاد دعمه بنحو 320%، حيث يغطي البرنامج نحو 2.4 مليون طالب، بالإضافة إلى الموجودين في مرحلة الطفولة المبكرة، لافتا إلى أن نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة بين أبناء "تكافل وكرامة" وصلت إلى 86%، لافتة إلى أن 37% منهم حصلوا على درجات تفوق.



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس السيسي يهتم بشكل كبير بالاستثمار في البشر، منوهة بأن هناك 4،5 مليون طالب يتم دعم مصروفاتهم بالكامل من الحكومة، منوهة بأن الرئيس وجه بأن يمتد الدعم لطلاب تكامل وكرامة حتى الجامعة.

