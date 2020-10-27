وزيرة التضامن: الحكومة تدعم المصروفات التعليمية لـ 4.5 مليون طالب

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية لدعم الطلاب غير القادرين، مشيرة إلى أن موضوعات الرعاية الاجتماعية تشغل حيز كبير من اهتمام القيادة السياسية، وهذا انعكس في الموازنات التي تم ضخها في ملف الحماية الاجتماعية.

وأشارت "القباج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن برنامج تكافل وكرامة زاد دعمه بنحو 320%، حيث يغطي البرنامج نحو 2.4 مليون طالب، بالإضافة إلى الموجودين في مرحلة الطفولة المبكرة، لافتا إلى أن نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة بين أبناء "تكافل وكرامة" وصلت إلى 86%، لافتة إلى أن 37% منهم حصلوا على درجات تفوق.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس السيسي يهتم بشكل كبير بالاستثمار في البشر، منوهة بأن هناك 4،5 مليون طالب يتم دعم مصروفاتهم بالكامل من الحكومة، منوهة بأن الرئيس وجه بأن يمتد الدعم لطلاب تكامل وكرامة حتى الجامعة.

أخبار تهمك

موسيماني يُحدد مواصفات مهاجم الأهلي الجديد

منذ ساعة و 11 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يحدد أول الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستقر على عودة 3 معارين إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ 42 دقيقة

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خبير مياه: تصريحات ترامب حول سد النهضة أضعفت موقف أثيوبيا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

الهيئة القومية للتأمينات تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ أقل من ساعتين

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ ساعتين و 11 دقيقة

هداف الدوري المصري على طاولة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

07:01 م

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

01:46 م

الهيئة القومية للتأمينات تزف بشرى سارة للمواطنين

07:28 م

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

08:49 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه