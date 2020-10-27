اجتماع عاجل في برشلونة بقيادة بارتوميو

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
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دعا جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، مجلس إدارة النادي الكتالوني، إلى اجتماع غير عادي، بعد معرفة موقف مجلس إقليم كتالونيا الذي يري عدم وجود أي معوقات قانونية، من إجراء استفتاء سحب الثقة من مجلس البرسا الحالي.



وحسبما أكدت مصادر من داخل النادي الكاتالوني، سيحضر اجتماع اليوم الثلاثاء، بعض أعضاء مجلس الإدارة الاجتماع من داخل النادي، بينما سيشارك آخرون عبر الفيديو كونفرانس.



وقد يتطرق الاجتماع لمسألة تقديم المجلس بأكمله للاستقالة، ووفقاً للوائح النادي، يجب أن يعلن مجلس الإدارة اليوم عن تفاصيل تنظيم الاستفتاء.



وفي حالة تقديم المجلس لاستقالته، سيكون هناك مجلس مؤقت لإدارة شؤون النادي برئاسة كارليس توسكيتس، رئيس اللجنة الاقتصادية القانونية، وسيقوم بالدعوة للانتخابات في مدة أقصاها 3 أشهر.

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