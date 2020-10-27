الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

تبحث لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح ترضية أليو ديانج نجم الفريق من أجل إقناعه بالاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد وغلق ملف رحيله.





وتلقى أليو ديانج عرضًا مغرياً من أحد أندية الدوري التركي وتبحث اللجنة الاجتماع مع اللاعب في حضور إبراهيم كمارا وكيل أعماله من أجل مناقشة ملف الترضية ومحاولة الوصول لاتفاق مرضي يقنع ديانج بالاستمرار في صفوف المارد الأحمر.





ودخل إبراهيم كمارا وكيل أعمال ديانج في تواصل مع مسئولي الأهلي خلال الفترة الماضية وقام بإبلاغهم بالعرض التركي ولكن مسئولو الأهلي أبلغوا وكيل أعمال ديانج بعدم نيتهم الاستغناء عن اللاعب عقب نهاية الموسم وحاجتهم لخدماته.





ومن المقرر أن يحسم مسئولو الأهلي موقف أليو ديانج النهائي من الرحيل والموافقة على العرض التركي خلال الأيام المقبلة.



