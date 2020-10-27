الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
تبحث لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح ترضية أليو ديانج نجم الفريق من أجل إقناعه بالاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد وغلق ملف رحيله.

وتلقى أليو ديانج عرضًا مغرياً من أحد أندية الدوري التركي وتبحث اللجنة الاجتماع مع اللاعب في حضور إبراهيم كمارا وكيل أعماله من أجل مناقشة ملف الترضية ومحاولة الوصول لاتفاق مرضي يقنع ديانج بالاستمرار في صفوف المارد الأحمر.

ودخل إبراهيم كمارا وكيل أعمال ديانج في تواصل مع مسئولي الأهلي خلال الفترة الماضية وقام بإبلاغهم بالعرض التركي ولكن مسئولو الأهلي أبلغوا وكيل أعمال ديانج بعدم نيتهم الاستغناء عن اللاعب عقب نهاية الموسم وحاجتهم لخدماته. 

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الأهلي موقف أليو ديانج النهائي من الرحيل والموافقة على العرض التركي خلال الأيام المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجم الاهلي ديانج الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ 43 دقيقة

خبير مياه: تصريحات ترامب حول سد النهضة أضعفت موقف أثيوبيا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يُحدد مواصفات مهاجم الأهلي الجديد

منذ ساعة و 12 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ يوم

باتشيكو يحدد أول الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ ساعتين و 12 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

هداف الدوري المصري على طاولة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الهيئة القومية للتأمينات تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ أقل من ساعتين

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

بالأسماء.. موسيماني يستقر على عودة 3 معارين إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الجزيرة المطروحي يدعم صفوفة بمدافع المالية

عرض بيراميدز المغري يقربه من خطف نجم الأهلي

فايلر يرفض الاستغناء عن نجم الأهلي

الدبابة المالية.. ماذا قدم أليو ديانج مع الأهلي؟

نجم الأهلي يرفض الإغراءات ويقرر البقاء

نجم الأهلي مطلوب في أوروبا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

07:01 م

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

01:46 م

الهيئة القومية للتأمينات تزف بشرى سارة للمواطنين

07:28 م

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

08:49 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه