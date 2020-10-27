عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:42 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، بأن تم إعادة فتح محطات مترو الأنفاق بالمنطقة المحيطة بقوس النصر بفرنسا، بعد سلبية باغ وجود قنبلة واكتشاف حقيبة مليئة بالذخيرة.

وتابعت أنه إعادة فتح المناطق المحيطة بقوس النصر وبرج إيفل بوسط باريس بعد إخلائها لفترة وجيزة بعد تحذيرات أمنية، نقلًا عن مراسل القناة بفرنسا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مترو الانفاق فرنسا برج ايفل

أخبار تهمك

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ 39 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ يوم

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

خبير مياه: تصريحات ترامب حول سد النهضة أضعفت موقف أثيوبيا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الهيئة القومية للتأمينات تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسى يكشف سر ظهور رمضان صبحي المفاجئ

منذ ثلث ساعة

موسيماني يُحدد مواصفات مهاجم الأهلي الجديد

منذ ساعة و 8 دقيقة

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستقر على عودة 3 معارين إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يحدد أول الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

هداف الدوري المصري على طاولة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. إعادة تشغيل محطة القطارات في بروكسيل بعد إغلاقها للاشتباه في وجود قنبلة

إخلاء محطة لمترو الأنفاق شمالي لندن بسبب حالة طارئة

عاجل.. إخلاء برج إيفل في باريس

رفع الطوق الأمني في محيط برج إيفل بعد إغلاقه للاشتباه بوجود قنبلة

الشرطة الفرنسية تخلي منطقة قوس النصر بعد إنذار عن وجود قنبلة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

07:01 م

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

01:46 م

الهيئة القومية للتأمينات تزف بشرى سارة للمواطنين

07:28 م

موسيماني يُحدد مواصفات مهاجم الأهلي الجديد

08:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه