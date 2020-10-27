عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا
الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:42 م
أمنية فوزي
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، بأن تم إعادة فتح محطات مترو الأنفاق بالمنطقة المحيطة بقوس النصر بفرنسا، بعد سلبية باغ وجود قنبلة واكتشاف حقيبة مليئة بالذخيرة.
وتابعت أنه إعادة فتح المناطق المحيطة بقوس النصر وبرج إيفل بوسط باريس بعد إخلائها لفترة وجيزة بعد تحذيرات أمنية، نقلًا عن مراسل القناة بفرنسا.
وتابعت أنه إعادة فتح المناطق المحيطة بقوس النصر وبرج إيفل بوسط باريس بعد إخلائها لفترة وجيزة بعد تحذيرات أمنية، نقلًا عن مراسل القناة بفرنسا.
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