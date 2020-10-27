ضبط 120 شيكارة سماد مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بكفر الشيخ (صور)

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ضبطت حملة بمديرية التموين بكفر الشيخ، تحت إشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم الثلاثاء من ضبط سيارة جامبو مُحملة بـ6 أطنان أسمدة زراعية مدعمة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، بمركز سيدي سالم، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة.



كانت حملة برئاسة سامح البنا ومحمد عبد القوي، مساعدا وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وعمر عبد الدايم، بالرقابة التموينية، تمكنت من ضبط سيارة »جامبو« حمراء اللون تحمل لوحات معدنية رقم «ب ي أ 3672» بدائرة مركز سيدي سالم، محملة بـ120 شيكارة سماد يوريا أزوت 46% زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم، بإجمالي 6 أطنان، خاصة بوزارة الزراعة ومدعومة من الدولة ومحظور بيعها أو الإتجار فيها لإعادة بيعها فى السوق السوداء.



وتم التحفظ على المضبوطات وتسليم السيارة إلي مركز شرطة سيدي سالم، وتحرر المحضر رقم 3511 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز سيدي سالم، وتولت النيابة العامة التحقيق.