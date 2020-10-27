أستاذ طب أطفال يكشف عن أشهر سبب لقصر القامة في مصر (فيديو)

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قالت الدكتورة رشا طريف، أستاذ طب الأطفال والسكر والغدد الصماء، إن قصر القامة في مصر أمر شائع بصورة كبيرة، وعلى الأهل أن يقارنوا طول أولادهم بنظرائهم في المدارس، لمعرفة مدى وجود قصر قامة لأطفالهم من عدمه، وفي حالة وجود قصر قامة، فهذا قد يكون ناتجًا عن خلل في الغدد الصماء أو نقص في هرمون النمو.



وتابعت "طريف"، خلال حوارها مع إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، ببرنامج "عيادة ten"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن الأطفال المتبسرين من المفترض أن تتحسن حالتهم بعد الوصول إلى 3 سنوات، وإذا لم تتحسن هذه الحالات فمن الممكن أن تتحسن حالتهم من خلال الحقن بهرمون النمو من خلال الطبيب المختص.



ولفتت إلى أن أشهر سبب منتشر لقصر القامة هو الوراثة سواء من الأب أو الأم أو الجد، وهناك قصر قامة مؤقت، معقبة: "الطفل يفضل ساكت ساكت، وبعد كده يزيد نمو خلال فترة البلوغ، ويصبح شخصًا طبيعيًا".



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إن مرض قصر القامة يمكن للأهل معرفته واكتشافه بسهولة وذلك إذا كان الطفل أقصر من إخوته وأصحابه في المدرسة بشكل غير طبيعي، وفي هذه الحالة يجب التوجه للطبيب المختص الذي يقوم بدوره مع الطفل ويدون كل شئ عنه كوزنه وطوله ومعرفة الطول لكل من الأب والأم لمعرفة إذا كان هذا بسبب عوامل وراثيه كما يطلب معرفة وزن الطفل عند ولادته وحالته وحالة الأم أثناء الحمل لمعرفة ما واجه نمو الطفل الطبيعي.



- نقدم لكِ في هذا المقال اسباب قصر القامة لطفلكِ، واهم النصائح اللازمة لعلاج ذلك.



لكي تعرف الأم تلقائيًا إذا كان طفلها قصير القامه أم لا فعليها أن تتبع هذه الخطوات وذلك بحساب طول الطفل ووزنه والمعدل الطبيعي للمرحلة العمرية للأطفال الذين في سنه فإذا طول الطفل أقل من الأطفال الذين في سنه بنسبة 98% فهذا يعني إنه يعاني من قصر القامة.



فإن المعدل الطبيعي لطول الطفل عند ولادته هو 50 سم وعند بلوغه ال 4 سنوات من عمره يصل ل 100 ويصل ل 150 سم تقريبًا عند بلوغه ال 12 من عمره ويمكن حساب طول الطفل وتوقعه حسب العوامل الوراثية وهي طول الأم والأب عن طريق عمليه حسابيه سهلة.



طول الولد يتم حسابته عن طريق إضافة طول الأب لطول الأم +13 والرقم الناتج يتم قسمته علي 2 أما بالنسبة لحساب طول البنت فيكون طول الأب -13 ونضيف عليه طول الأم والناتج يتم قسمته علي 2 وستظهر لنا نتيجة تقريبيه لطول الطفل أو الطفلة.



أسباب قصر القامة عند الطفل:

- قد يكون السبب هو وجود مشكله في هرمون النمو لدي الطفل فيعيق نموه بشكل طبيعي.

- وقد يكون السبب البيئة المحيطة بالطفل والتوتر الذي يحدث للطفل فينتج هرمون الأدرينالين وبالتالي تزداد سرعة نبضات القلب للطفل فيبعد الجسم عن القيام بالأعمال الطبيعية له.



- وقد يكون السبب أيضًا بسبب عوامل وراثيه من الأم أو الأب أو حدوث تشوهات خلقيه نتيجة لمشكلة ما حدثت للأم أثناء فترة حملها.



-في حالة تشخيص حالة الطفل علي إنه يعاني من قصر القامه فيجب إجراء عدة تحاليل منها عمل تحليل دم شامل وتحليل لوظائف الغده الدرقية والكلي والوظائف وعمل تحاليل البول والبراز وتحليل هرمون النمو لمعرفة طرق العلاج المناسبة للحالة.



نصائح لتحفيز النمو الطبيعي للطفل:

- يجب الاهتمام بطريقة تغذية الطفل الصحي لإتمام عملية نمو الجسم بشكل طبيعي.

- مكافحة السمنة إذا كان وزنه زائد عن الطبيعي.

- أخذ قسط كافي يوميًا من النوم والراحة حتى يكون معدل نمو الطفل بشكل طبيعي.

- المواظبة على ممارسة الرياضة من الصغر فهي تساعد علي تحسين طول الطفل.

