"نجدة الطفل" يكشف تفاصيل واقعة وفاة رضيع القليوبية جوعا (فيديو)

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمركز القومي للأمة والطفولة، تفاصيل وفاة رضيع تركه والده ووالدته 9 أيام بالمنزل دون طعام بسبب الخلافات الزوجية.

وقال "عثمان" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن نتائج التشريح أثبتت وفاة الطفل بسبب منع الطعام والشرب عنه طوال مدة 9 أيام، مؤكدًا أنه تم تحويل الواقعة إلى النيابة العامة واتهام والدة الطفل ووالده بالقتل العمد.

وأشار إلى أن هذه الواقعة غير متكررة، ولكنها تأتي استمرارًا لمسلسل العنف ضد الأطفال، مستطردًا "الزوج يرمي العبء والمسؤولية على زوجته، بأنه خرج إلى عمله وترك لها الباب مفتوحًا متخيلًا أنها ستأتي إليه، والزوجة تقول أنها تركت البيت وبه الرضيع مع والده، ولكن أيًا كان ما حدث فالاثنين أخطأوا وتواصلنا مع النيابة العامة لاعتبارهما متهمين بالقتل وليس قتل خطأ".

وأكد أن خط نجدة الطفل هو 16000 لمن يرى أي ممارسات عنيفة تمارس ضد أي طفل سواء من جار أو أحد أفراد الأسرة، لافتًا إلى أن سرية البيانات والهوية محفوظة وأيًا كان البلاغ يتم استقباله والتعامل معه بجدية حتى في حال ثبت العكس لأنه لا يمكن تعريض حياة أي طفل إلى الخطر.

وفي تصريحات سابقة قال مدير خط نجدة الطفل: إنهم يعملون طوال الأسبوع، على مدار 24 ساعة، ويتلقون أي بلاغات عن تعرض أطفال للخطر، منوها بأن العنف ضد الإطفال لا يصل إلى حد الظاهرة، ولكنه موجود، وهناك حالات يتم رصدها بالفعل.

وأشار "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، إلى أنهم يتعاملون مع كل حالة وفقا لوضعها، حيث أنه إذا تعرض الطفل لإساءة في شكل بسيط، يتوجه فريق لتقديم الدعم النفسي للأسر، وإذا وصل العنف لحد الجريمة، فأنهم يبلغون النيابة العامة، ويقدمون للطفل التأهيل النفسي، والرعاية الصحية إذا تطلب الأمر.

وكشف مدير خط نجدة الطفل، عن أن حالات العنف ضد الأطفال زادت في فترات الحظر التي تطبقها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، حيث أنهم يتلقون 1000 مكالمة يوميا، و40 بلاغا وذلك رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

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