عاجل.. بايدن: ترامب كان سلبيًا في ملف التعامل مع كورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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عقد المرشح الديموقراطي الأمريكي جو بايدن، مؤتمرًا صحفيًا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز".

وقال "بايدن"، إن ملايين الأمريكيين فقدوا وظائفهم خلال الفترة الماضية، متابعًا: "سنعمل على إعادة بناء الولايات المتحدة".

وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان سلبيًا في ملف التعامل مع فيروس كورونا.

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