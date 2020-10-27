عاجل.. بايدن: ترامب كان سلبيًا في ملف التعامل مع كورونا
الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:27 م
أمنية فوزي
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عقد المرشح الديموقراطي الأمريكي جو بايدن، مؤتمرًا صحفيًا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز".
وقال "بايدن"، إن ملايين الأمريكيين فقدوا وظائفهم خلال الفترة الماضية، متابعًا: "سنعمل على إعادة بناء الولايات المتحدة".
وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان سلبيًا في ملف التعامل مع فيروس كورونا.
وقال "بايدن"، إن ملايين الأمريكيين فقدوا وظائفهم خلال الفترة الماضية، متابعًا: "سنعمل على إعادة بناء الولايات المتحدة".
وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان سلبيًا في ملف التعامل مع فيروس كورونا.