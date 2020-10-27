عاجل.. بايدن: ترامب كان سلبيًا في ملف التعامل مع كورونا

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عقد المرشح الديموقراطي الأمريكي جو بايدن، مؤتمرًا صحفيًا، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز".



وقال "بايدن"، إن ملايين الأمريكيين فقدوا وظائفهم خلال الفترة الماضية، متابعًا: "سنعمل على إعادة بناء الولايات المتحدة".



وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان سلبيًا في ملف التعامل مع فيروس كورونا.

