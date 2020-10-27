محمد الأتربي يكشف بديل شهادة "إبن مصر" ذات العائد 15 %

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قال محمد الاتربي، رئيس مجلس ادارة بنك مصر، إن اجمالي متحصلات بيع شهادة "ابن مصر" التي تعطي فائدة تقدر بـ15%، وصل لـ103 مليار جنيه خلال 3 شهور فقط، وسيتم صرف هذه الفائدة لمدة عام كامل لمن قام بشراء هذه الفائدة، ولكنها الغيت الآن، مشيرًا إلى أن بديل هذه الشهادات، هي شهادة تعطي عائد بقيمة 12%.



وتابع "الأتربي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن بنك مصر لديها عملاء متعثرين، ونعمل على مساعدتهم بدون أدنى مشكلة إذا كان هناك أمل في اعادة عمل هؤلاء العملاء مرة أخرى.



ولفت إلى أن البنوك مدت مهلة سداد الديون للقطاع السياحي للعام الثالث على التوالي بفوائد مصغرة بسبب أزمة كورونا.



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شف بنك مصر،، إنه قرار إيقاف إصدار شهادات 15% صاحبة أعلى عائد في القطاع المصرفي، والتى كان قد أصدرها لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد.





وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر لـ" الفجر"، إنه لجنة الأصول والخصوم بالبنك بعد اجتماعها قررت وقف إصدار شهادات ذات عائد 15% سنويا.





وأوضح" الأتربي" أنه بالنسبة للعملاء الذين قاموا بشراء الشهادة فسوف يحصلون على العائد بإنتهاء فترة استحقاقها، بينما لن يحق للعملاء الجدد شراء الشهادة بداية من اليوم.







ووصل إجمالي حصيلة بنك مصر من الشهادة إلى نحو 103 مليار جنيه.







وأعلن البنك الأهلى المصري أيضا الذي كان يصدر شهادة 15% بالتزامن مع بنك مصر إيقاف إصدارها بعد أن بلغت حصيلته منها 280 مليار جنيه.







يأتي ايقاف إصدار أعلى شهادات عائد في القطاع المصرفي المصري، وسط ترقب لقرار البنك المركزي الخاص بأسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض والذي من المقرر إعلانه يوم الخميس القادم بعد أجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.



