أبطال وادى دجلة يشاركون في بطولة قطر كلاسيك للاسكواش

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:45 م
علي فرج
علي فرج
الفجر الرياضي
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أعلنت أندية وادى دجلة عن مشاركة ثلاثة من أبطال النادي للاسكواش في بطولة قطر كلاسيك للاسكواش 2020، والتي ستقام في الفترة من 1 حتى 7 من شهر نوفمبر القادم، في ملاعب مجمع خليفة الدولي في قطر، وذلك بمشاركة أفضل لاعبي الإسكواش في العالم. 

ويتنافس من أبطال وادى دجلة على فرج المصنف الأول على مستوى العالم، وكريم عبد الجواد المصنف الثالث، ذلك بالإضافة إلى يوسف إبراهيم، أمام نخبة تتكون من 45 لاعب من بينهم أبرز ثمانية لاعبين مصنفين على مستوى العالم، وبمجموعة جوائز مالية تصل إلى 175 ألف دولار أمريكي.

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