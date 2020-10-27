ختام دوري الكرة النسائية

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:45 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
اسدل منذ قليل الستار على الدوري العام لكرة القدم النسائية للموسم الكروي 2020/2019 واقيمت في الجولة الختامية للدوري الممتاز اربع مباريات قوية في مقدمتهم مركز شباب الاميربة والمعادي واليخت وصيد المحلة ووادي دجلة والمصري القاهري والطيران وكفر سعد وبشتيل.

وحقق فريق وادي دجلة فوزاً معنوياً باربعه اهداف مقابل هدف على صيد المحلة في اخر مباريات الفريقان بالموسم الكروي 2020/2019 بعدما تراجع الاول نسبياً بعد حصده وتحقيقه لقب الدوري العام للموسم الحادي عشر في تاريخ النادي الدجلاوي.

ونجح فريق الطيران في تعميق جراح المصري القاهري وحقق الفوز بخمسة أهداف نظيفة ليرتفع رصيد الاول الى النقطة 32 محتلاً المركز الثاني بينما تجمد رصيد الاخير عند النقطه الرابعة عشر.

وفاز فريق كفر سعد على مضيفه بشتيل بثلاثيه نظيفة ليحقق لقب وصيف الدوري برصيد 33 نقطة مبتعداً عن اقرب منافسيه الطيران بنقطة واحدة.

وخطف مركز شباب الاميرية فوزاً غالياً وثمينا من المعادي واليخت صاحب المركز الرابع بهدف قاتل في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

أخبار تهمك

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

هداف الدوري المصري على طاولة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بإعادة نجم الفريق المُعار

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خبير مياه: تصريحات ترامب حول سد النهضة أضعفت موقف أثيوبيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يستقر على عودة 3 معارين إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الرئاسة الجزائرية تعلن دخول "تبون" إلى المستشفى

منذ ساعة و 17 دقيقة

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يحدد أول الراحلين عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرارات مهمة للكنيسة تحسبا لانتشار كورونا

منذ 43 دقيقة

الهيئة القومية للتأمينات تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ نصف ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

01:46 م

الهيئة القومية للتأمينات تزف بشرى سارة للمواطنين

07:28 م

باتشيكو يحدد أول الراحلين عن الزمالك

06:01 م

بالأسماء.. موسيماني يستقر على عودة 3 معارين إلى الأهلي

05:00 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه