ختام دوري الكرة النسائية

اسدل منذ قليل الستار على الدوري العام لكرة القدم النسائية للموسم الكروي 2020/2019 واقيمت في الجولة الختامية للدوري الممتاز اربع مباريات قوية في مقدمتهم مركز شباب الاميربة والمعادي واليخت وصيد المحلة ووادي دجلة والمصري القاهري والطيران وكفر سعد وبشتيل.





وحقق فريق وادي دجلة فوزاً معنوياً باربعه اهداف مقابل هدف على صيد المحلة في اخر مباريات الفريقان بالموسم الكروي 2020/2019 بعدما تراجع الاول نسبياً بعد حصده وتحقيقه لقب الدوري العام للموسم الحادي عشر في تاريخ النادي الدجلاوي.





ونجح فريق الطيران في تعميق جراح المصري القاهري وحقق الفوز بخمسة أهداف نظيفة ليرتفع رصيد الاول الى النقطة 32 محتلاً المركز الثاني بينما تجمد رصيد الاخير عند النقطه الرابعة عشر.





وفاز فريق كفر سعد على مضيفه بشتيل بثلاثيه نظيفة ليحقق لقب وصيف الدوري برصيد 33 نقطة مبتعداً عن اقرب منافسيه الطيران بنقطة واحدة.





وخطف مركز شباب الاميرية فوزاً غالياً وثمينا من المعادي واليخت صاحب المركز الرابع بهدف قاتل في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.