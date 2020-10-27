بشرى تبهر الجميع بفستان متألق على الريد كاربت في خامس أيام مهرجان الجونة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حرصت الفنانة بشرى على حضور خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي وتألقت كالعادة منذ أول يوم من أيام المهرجان.

وارتدت بشرى في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي فستان أسود طويل مفتوح من ناحية الصدر واعتمدت على شعر منسدل على كتفها وميك أب هادئ.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.
بشرى تبهر الجميع بفستان متألق على الريد كاربت في خامس أيام مهرجان الجونة
بشرى تبهر الجميع بفستان متألق على الريد كاربت في خامس أيام مهرجان الجونة

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