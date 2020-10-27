استشاري يكشف سبب موت الصحفيين بشكل مفاجئ (فيديو)





شهد مستشفي المنصورة الدولي بمحافظة الدقهليةة، نجاح فريق طبي بإجراء جراحة قلب مفتوح لمريض يبلغ من العمر 65 عاما يعاني من ارتجاع شديد بالصمام الاورطي مع تمدد بجذع الشريان الاورطي والشريان الاورطي الصاعد بمستشفى المنصورة العام الجديد.





وأعلن اليوم الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن انجاز جديد على يد ابطال صحة الدقهليه حيث نجح فريق طبي بإجراء جراحة قلب مفتوح لاستبدال الصمام الاورطي وجذع الشريان الاورطي والشريان الاورطي الصاعد مع اعادة زرع الشرايين التاجية الرئيسية بالقلب لمريض يبلغ من العمر 65 عاما كان يعاني من ارتجاع شديد بالصمام الاورطي مع تمدد بجذع الشريان الاورطي والشريان الاورطي الصاعد مما ترتب عليه نقص كفاءة عضلة القلب واجهاد شديد مع المجهود البسيط حيث حضر المريض الى مستشفى المنصورة العام الجديد



وتم التدخل الجراحي العاجل من الفريق الطبى وعمل الجراحة واستغرقت العمليه حوالي خمس ساعات،. وهي تعد من العمليات المتقدمة ذات المهارة الخاصة



وإطمأن وكيل صحة الدقهلية على ان المريض بحالة مستقرة وانه بمرحلة المتابعة استعدادا لخروجه بسلام بعد استكمال فتره علاجه



كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لادارة المستشفي والفريق الطبي بقيادة، الدكتور محمد سند استاذ جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة، وفريق جراحي متخصص من اطباء المستشفي الدولي مكون من الدكتور أحمد الكافوري، الدكتور محمود زيدان، الدكتور محمد الأجاوي، وبمعاونة طاقم التخدير باشراف الدكتور أحمد سعد استشاري تخدير جراحة القلب، والدكتور عمر حمدان أخصائي ماكينة تروية القلب الصناعيه والفريق المعاون من هيئة تمريض العمليات والعناية والداخلي بالمستشفي واعدا اياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.



قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن وزن قلب الإنسان يقدر بـ300 جرام، ولدى الرياضيين يصل حجمه لـ500 جرام بسبب التضخم نتيجة ممارسة الرياضة، مشيرًا إلى أن القلب الكبير في الغالب يكون مريض، إلا إذا كان الشخص رياضيًا.وتابع "شعبان"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، أن ضعف عضلة القلب يعتبر المحطة النهائية لمعظم أمراض القلب، مضيفًا أن ضغط الدم الذي يعاني منه الكثير من المصريين ويظهر بدون أعراض لفترة طويلة جدًا، مشيرًا إلى أن الضغط بوابة أمراض القلب.وأوضح أن موت الشباب الصغير الفجائي بدون مقدمات أصبح ظاهرة، لافتَا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت موت صحفيين في ريعان العمر بشكل مفاجئ بسبب مرض القلب، مضيفًا أن الموت في عمر أقل من 35 عامًا بشكل مفاجئ يكون في الغالب بسبب وجود خلل في كهرباء القلب.اقرأ أيضًا: