أسعار الدولار تتحول للتراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء





تحولت أسعار الدولار للتراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أمام العملات الرئيسية بعد الكشف عن بيانات اقتصادية متباينة.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي.





في حين تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين بعكس توقعات المحللين خلال الشهر الجاري مع مخاوف الموجة الثانية للوباء.





وجاء أداء العملة الأمريكية مع زيادة إصابات كورونا في الولايات المتحدة أوروبا بالإضافة إلى آمال التوصل لصفقة تحفيزية قبل الانتخابات الرئاسية.





وبحلول الساعة 3:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1831 دولار، فيما هبط أمام الين الياباني بنسبة مماثلة ليصل إلى 104.63 ين.





كما انخفضت العملة الأمريكية أمام نظيرتها البريطانية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1.3037 دولار، لكنها استقرت مقابل الفرنك السويسري عند 0.9077 فرنك





وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة عند 92.84.