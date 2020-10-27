المملكة تستنكر الهجوم الإرهابي على مدرسة دينية بباكستان

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:40 م
الخارجيه السعودية
الخارجيه السعودية
الفجر السعودي
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عبرت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بمدينة بيشاور شمال غرب باكستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم أطفال.

 

وجددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة، وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية باكستان الإسلامية حكومةً وشعبًا مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

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