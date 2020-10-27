لقاء الخميسي تتألق بفستان أسود كاب في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ظهرت الفنانة لقاء الخميسي بإطلالة متألقة في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي كما حرصت أيضا على حضور الأربع أيام الأولى من المهرجان.

وظهرت "الخميسي" بفستان أسود متألق أبهرت به الجميع وهو فستان كاب طويل ومنفوش أظهر أنوثتها واعتمدت على تسريحة شعر انسيابي على ظهرها.

وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق أبرزهم الفنانة رانيا يوسف.
لقاء الخميسي تتألق بفستان أسود كاب في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
لقاء الخميسي تتألق بفستان أسود كاب في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
لقاء الخميسي تتألق بفستان أسود كاب في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
لقاء الخميسي تتألق بفستان أسود كاب في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
لقاء الخميسي تتألق بفستان أسود كاب في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي
لقاء الخميسي تتألق بفستان أسود كاب في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي

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