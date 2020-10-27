العثور على جثة ميكانيكي متعفنة داخل منزله بالدقهلية

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:39 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت منطقة حى الأزهار التابعة لبندر السنبلاوين فى محافظة الدقهلية، عثور الأهالي علي جثة مهندس ميكانيكى داخل شقته بعد انبعاث رائحة كريهة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لضباط مركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من شقة كائنة بحى ” الأزهار” بندر السنبلاوين.

بانتقال ضباط المباحث والفحص تبين أن الشقة كائنة بالطابق الثانى بمنزل مكون من طابقين وبالدلوف داخلها تبين وجود جثة المدعو إبراهيم عيسى على أحمد 50 سنة مهندس ميكانيكى حر، ومقيم بذات العنوان، يرتدى ملابسه كاملة مسجاة على أرضية المطبخ وفى حالة تعفن، ولا توجد إصابات ظاهرة بها وتبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود متعلقاته، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة تم نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولى.

بسؤال شقيقته فتحية عيسى ربة منزل، ومقيم منطقة ”سوق السمك ” بندر السنبلاوين أفادت بأن شقيقها يقيم بمفرده بالشقة، لانفصاله عن زوجته، وأنه يعانى من مرض نفسى وعصبى ولم تتهم أحدا بالتسبب في وفاته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

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