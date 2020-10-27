أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء بمد مهلة التصالح فى مخالفات البناء (فيديو)

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ناشد الإعلامي أحمد موسى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمد مهلة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر بعد الإقبال الذي تشهده مراكز التقديم ومناشدات المواطنين لبرنامج على مسئوليتي.



وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإقبال كبير على التصالح وسيكون المد لمدة شهر امرا مناسبا للجميع على أن يكون المد الأخير قائلا:"عايزين نراضي الناس".



وتابع أحمد موسى عندما يتم منح مهلة لمدة شهر آخر سيكون فرصة جيدة للمواطنين والحكومة في ظل طلب من المواطنين بمد المهلة لتخفيف الضغط بالمحافظات لتزامن دخول المدارس مع الجامعات والتصالح وحتى يتسنى للبعض توفير المبالغ المطلوبة والأوراق التي يحتاجها الملف.



واكد موسى أن التسهيلات متوفرة وتم إلغاء بعض الأوراق وتقليص الطلبات على الأوراق الضرورية فقط والمد سيكون في صالح المواطنين والحكومة خاصة أن الوزارة تستمع دائما لصوت الناس.

